Kim Jong-un besucht zum Gründungstag der Armee Kaserne

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat anlässlich des Jahrestags der Gründung der Armee gemeinsam mit seiner Tochter Ju-ae und seiner Frau Ri Sol-ju Unterkünfte von Generälen besucht.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dem Gründungstag der Armee, dass Kim am Dienstag Unterkünfte von Generälen der Volksarmee aufgesucht habe, um zu dem Tag zu gratulieren.Anschließend nahm Kim an einem Bankett zum Gründungstag der Armee teil.Kim sagte in einer Rede, dass die nordkoreanische Volksarmee die mächtigste Armee der Welt sei.Er sandte jedoch keine Botschaft an die Adresse Südkoreas oder der USA aus.Es wird erwartet, dass heute Abend eine groß angelegte Militärparade auf dem Kim-Il-sung-Platz in Pjöngjang stattfinden wird.