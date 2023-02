Seoul verzichtet auf Einführung eines vom Fahrtweg abhängigen Tarifsystems für Busfahrten

Photo : KBS News

Die Stadt Seoul hat beschlossen, die Einführung eines vom Fahrtweg zum Ziel abhängigen Tarifsystems für Busfahrten aufzugeben.Die Stadtverwaltung gab die Entscheidung in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt. Zur Begründung wurden die finanzielle Belastung der Bürger infolge der anhaltend hohen Preise und die mögliche Belastung der Bewohner der Stadt Incheon und der Provinz Gyeonggi genannt, die zur Arbeit nach Seoul pendeln.Die Stadtregierung hatte am Montag Vorschläge zum Plan für Änderungen der Tarife des öffentlichen Personennahverkehrs beim Stadtparlament eingereicht, die die Einführung eines vom Fahrtweg abhängigen Tarifsystems für Stadtbusse vorsehen.