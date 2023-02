Nordkorea hält nächtliche Militärparade zum Armeegründungstag ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten am Mittwoch eine Parade zum 75. Gründungsjubiläum der Armee abgehalten.Wie südkoreanische Militärbehörden am Mittwoch mitteilten, habe es ab 20.30 Uhr eine Vorveranstaltung gegeben.Es wäre demnach die 13. Militärparade seit dem Amtsantritt von Kim Jong-un und erste seit dem 25. April des Vorjahres gewesen. Letztes Jahr war der 90. Jahrestag der Koreanischen Revolutionsarmee gefeiert worden.Auch Kim Jong-un war bei der diesmaligen Heerschau anwesend.Nordkoreas Staatsmedien werden voraussichtlich heute über die Militärparade berichten. Auch in den zurückliegenden Jahren waren der Bevölkerung Aufzeichnungen präsentiert worden, anstatt live über die Veranstaltung zu berichten.