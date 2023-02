Innenminister will sich Amtsenthebungsverfahren gewissenhaft stellen

Photo : YONHAP News

Der Minister für Inneres und Sicherheit, Lee Sang-min, will sich dem Amtsenthebungsverfahren vor dem Verfassungsgericht gewissenhaft stellen.Das sagte der Minister am Mittwoch gleich, nachdem die von der Opposition kontrollierte Nationalversammlung einen Amtsenthebungsantrag gegen ihn beschlossen hatte.Dem Minister wird ein schlechter Umgang der Regierung mit dem tödlichen Massengedränge in Seoul während Halloween-Feierlichkeiten im vergangenen Jahr vorgeworfen.In einer Erklärung teilte Lee mit, es sei bedauerlich, dass der Bevölkerung mit dem Amtsenthebungsantrag Sorgen bereitet würden.Auch äußerte er die Hoffnung, dass das Vakuum bei der öffentlichen Sicherheit, das durch den beispiellosen Vorfall herbeigeführt worden sei, möglichst gering bleibe. Er wolle außerdem versuchen, seinen Pflichten standhaft nachzukommen.Darüber hinaus wolle er sein Bestes tun, um die Arbeit des Ministeriums zu normalisieren, indem er sich auf das Verfahren vor dem Verfassungsgericht gewissenhaft einlasse.