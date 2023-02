Erdbeben der Stärke 2,1 nahe nordkoreanischem Atomtestgelände

Photo : YONHAP News

Nahe dem nordkoreanischen Atomtestgelände hat es am Donnerstag ein Erdbeben der Stärke 2,1 gegeben.Wie die südkoreanische Wetterbehörde Korea Meteorological Administration (KMA) mitteilte, habe sich das Beben um 1.10 Uhr rund 38 Kilometer nördlich von Kilju in der Provinz Nord-Hamgyeong ereignet. Dort befindet sich auch Nordkoreas Atomtestgelände Punggye-ri.Das Beben soll sich in einer Tiefe von zehn Kilometern ereignet haben.Nach weiteren Angaben von KMA habe es sich anscheinend um ein natürliches Beben gehandelt.Auf der koreanischen Halbinsel hat es in diesem Jahr insgesamt neun Erdstöße mit einer Stärke von 2 oder höher gegeben.