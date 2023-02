Außenminister Südkoreas und der Türkei sprechen telefonisch über Wiederaufbauhilfe nach Erdbeben

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu telefoniert, um angesichts der schweren Erdbebenkatastrophe in der Türkei Trost zu spenden und Beileid auszusprechen.Laut dem Außenministerium in Seoul sagte Park in dem Gespräch am Mittwoch, dass Südkorea für einen zügigen Wiederaufbau in der Türkei jegliche Unterstützung auf Regierungsebene anbieten wolle, einschließlich der Entsendung eines Soforthilfeteams. Südkoreas Bürger stünden der Türkei bei.Çavuşoğlu habe sich dafür bedankt, dass das Bruderland Südkorea Trost zuspreche und den Wiederaufbau aktiv unterstütze. Er habe sich auch für die Anteilnahme und Unterstützung der Südkoreaner bedankt, teilte das Außenministerium mit.Park bat außerdem um Interesse für die Sicherheit der südkoreanischen Staatsbürger, die in der Nähe der Katastrophengebiete leben. Sein Amtskollege versprach, der Angelegenheit auf Regierungsebene möglichst viel Interesse entgegenzubringen.