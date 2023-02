Präsident Yoon empfängt Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Mittwoch den Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), Daren Tang, getroffen.Beim Treffen im Büro des Präsidenten in Seoul sagte Yoon, er unterstütze die Bemühungen der WIPO darum, sozial Benachteiligten und Menschen in Entwicklungsländern einen leichten Zugang zu Systemen des geistigen Eigentums zu ermöglichen.Yoon betonte auch die Notwendigkeit, in Südkorea ein Regionalbüro der WIPO einzurichten. Er habe die Hoffnung geäußert, dass durch ein Regionalbüro mehr Bequemlichkeiten für koreanische Unternehmen entstünden und mittels Bildungsprogrammen Entwicklungsländer besser unterstützt würden, teilte das Präsidialamt mit.Tang sagte, Südkorea sei das Land mit der viertgrößten Zahl der Patentanmeldungen und eine führende Nation auf dem Gebiet des geistigen Eigentums. Es gebe eine kreative Kulturszene, die K-Pop und K-Content hervorbringe. Er dankte dafür, dass Südkorea durch die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit oder die Entsendung von Experten ins Ausland viel Inspiration zur globalen Entwicklung im Bereich des geistigen Eigentums gebe.