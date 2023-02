Außenminister fordert internationale Kooperation für Reaktion auf künftige Pandemien

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat die Notwendigkeit der Kooperation der internationalen Gemeinschaft betont, um Pandemien in der Zukunft zu verhindern.Entsprechendes äußerte Park bei einem virtuell abgehaltenen Außenministertreffen des Covid-19 Global Action Plan am Mittwoch. Man könne vorsichtig optimistisch sagen, dass dank der Bemühungen der Weltgemeinschaft die schlimmste Pandemie vorbei sei, sagte er.Park forderte, dass ein gerechter globaler Zugang zu Mitteln gegen Covid-19 weiter gewährleistet werden müsse. Südkorea habe 300 Millionen Dollar für das internationale Kooperationssystem gegen Pandemien, ACT-A (Access to Covid-19 Tools Accelerator), zugesagt und werde die notwendige Unterstützung laufend anbieten, hieß es.