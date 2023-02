Südkorea strebt Export von K9-Panzerhaubitzen nach Rumänien an

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Handels- und Industriekammer KCCI hat eine Grundlage für die Verstärkung der Kooperation mit Rumänien in der Verteidigungsindustrie und für den Vorstoß in die osteuropäische Rüstungsindustrie geschaffen.Die KCCI entsandte diese Woche eine Wirtschaftsdelegation nach Osteuropa, zu der auch Vertreter der Rüstungsunternehmen Hanwha Aerospace und LIG Nex1 zählen. Nach Angaben der Organisation am Donnerstag unterzeichneten beide Firmen jeweils am Montag und Mittwoch (Ortszeit) mit der rumänischen Regierung und dem staatlichen Verteidigungsunternehmen ROMARM Absichtserklärungen oder Memorandum of Understanding (MOU). Sie vereinbarten, eine umfassende Kooperation in der Verteidigungsindustrie zu fördern.Hanwha Aerospace will anlässlich der Unterzeichnung des MOU eine umfangreiche Kooperationsbeziehung mit Rumänien bei der Produktion von Bodenwaffen und Munition aufbauen.Es wird mit Exportchancen für hochmoderne Waffensysteme der Firma, einschließlich der Panzerhaubitze K9 und des Schützenpanzers Redback, gerechnet.