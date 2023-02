14.664 Covid-19-Neuinfektionen in Südkorea gemeldet

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Donnerstag 14.664 Covid-19-Neuinfektionen gemeldet worden.Nach Angaben der nationalen Seuchenkontrollbehörde habe es darunter 13 aus dem Ausland eingeschleppte Fälle gegeben.Der heute gemeldete Wert war um über 3.000 niedriger als am Vortag. Verglichen mit dem Donnerstag der Vorwoche waren es etwa 2.000 Infektionsfälle weniger.Auch war es nach Angaben der Behörde der niedrigste Donnerstagswert seit 32 Wochen oder seit dem 30. Juni letzten Jahres.Die Zahl der kritisch kranken Patienten wurde mit 293 angegeben. Bereits den vierten Tag in Folge waren es damit weniger als 300.Am Mittwoch seien in Südkorea 34 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben. Insgesamt seien seit dem Pandemiebeginn bis heute 33.680 Tote wegen des Coronavirus zu beklagen gewesen. Die Sterblichkeitsrate betrage unverändert 0,11 Prozent.Die Zahl der insgesamt erfassten Coronafälle liege bei 30.312.000.