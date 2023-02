Filmemacher planen Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag von Schauspielerin Kang Soo-youn im Mai

Photo : YONHAP News

Zum ersten Todestag der koreanischen Schauspielerin Kang Soo-youn im Mai werden in Seoul ihre Filme aufgeführt.Etwa 30 Filmschaffende, darunter die Regisseure Im Kwon-taek und Bong Joon-ho, organisierten jüngst einen Gedenkausschuss zum ersten Todestag von Kang und beschlossen die Aufführung von etwa zehn Filmen mit der Schauspielerin.Die Aufführung wird am 6. Mai im Cinematheque im Koreanischen Filmarchiv stattfinden und anschließend vom 7. bis 9. Mai im Kinokomplex Megabox Seongsu.Auf der Liste stehen unter anderem „The Surrogate Woman“, „Mimi and Cheolsu´s Youth Sketch“, „Come Come Come Upward“, „Road to the Racetrack“ und „Girls´ Night Out“.Kang starb im Mai letzten Jahres an einer Hirnblutung. Ihr letzter Film „JUNG_E“ wurde jüngst auf Netflix vorgestellt.