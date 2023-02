Ministerpräsident hofft auf reibungslose Arbeit koreanischen Rettungsteams in Türkei

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die Ankunft des südkoreanischen Katastrophenhilfe-Teams in der von den Erdbeben schwer betroffenen Türkei hervorgehoben.Sollte zusätzliche Unterstützung erforderlich sein, wolle die Regierung unter Aufbietung aller verfügbaren Mittel zügig helfen, schrieb Han am Donnerstag in sozialen Medien.Es sei selbstverständlich, dass Südkorea angesichts der Schmerzen des Bruderlandes Türkei Hilfe anbiete. Er hoffe, dass die Rettungskräfte besonders gut aufpassen würden, damit es während der Rettungsarbeiten nicht zu weiteren Personenschäden komme. Auch sollten sie ihre Mission unversehrt ausführen, hieß es.Mittlerweile sei festgestellt worden, dass die meisten Südkoreaner in der Türkei in Sicherheit seien. Er wolle gründlich dafür Sorge tragen, dass kein einziger Südkoreaner gefährdet werde.Der Premierminister fügte hinzu, dass er den Opfern und Hinterbliebenen Beileid ausspreche und der Türkei einen schnellen Wiederaufbau und Erholung in den Katastrophengebieten wünsche.