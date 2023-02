Politik Südkorea will Mikrosatelliten zur Überwachung von Nordkoreas Atomwaffen entwickeln

Südkorea will ein Mikrosatellitensystem entwickeln, mit dem nordkoreanische Atomwaffen überwacht werden können.



Die Regierung gab bekannt, dass bei einer Sitzung zur Entwicklung eines Mikrosatellitensystems in Daejeon am Donnerstag der Plan besprochen worden sei, bis 2030 1,42 Billionen Won oder 1,1 Milliarden Dollar hierfür einzusetzen.



Das Projekt zur Entwicklung eines Mikrosatellitensystems werde als Kooperationsprojekt mehrerer Behörden, darunter des Verteidigungsministeriums, der Behörde für Wehrbeschaffung, des Wissenschaftsministeriums und des Geheimdienstes NIS, durchgeführt, um die Vermögenswerte des Landes im Weltraum effektiv zu nutzen, erläuterte die Regierung.



Für das Projekt will die Regierung noch im ersten Halbjahr dieses Jahres mehrere Hersteller von Satelliten zur Überprüfung eines Synthetic Aperture Radar (SAR) auswählen. Das Land will im zweiten Halbjahr 2026 einen Satelliten zur Überprüfung starten, ab 2028 sollen im Rahmen des Projekts mehrere Satelliten gestartet werden.