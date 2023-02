Seoul beobachtet Auftritte von Kim Jong-uns Tochter Ju-ae aufmerksam

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium verfolgt angesichts der häufigen öffentlichen Auftritte der Tochter Ju-ae von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Situation mit Aufmerksamkeit.Es sei offenbar noch verfrüht, über die Machtnachfolge zu sprechen. Man halte sich jedoch alle Möglichkeiten offen, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern.Kim Ju-ae nahm am Dienstag an einem Bankett anlässlich des Jahrestags der Gründung der nordkoreanischen Armee teil. Auf Fotos ist sie zwischen Vater und Mutter sitzend zu sehen. Dazu sagte der Ministeriale, es gehe anscheinend darum, absolute Loyalität gegenüber der Familie des Vorsitzenden Kim zu demonstrieren.Die von der Zeitung „Rodong Sinmun“ veröffentlichen Fotos ließen erkennen, dass auf die Tochter sehr großes Gewicht gelegt worden sei. Daher halte man sich alle Möglichkeiten offen, fügte der Beamte hinzu.Kim Ju-ae war auch bei der Militärparade zum 75. Gründungstag der Armee am Mittwoch anwesend.