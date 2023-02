Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in türkisch-syrischem Grenzgebiet steigt auf über 20.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Todesopfer nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist laut Berichten auf über 20.000 gestiegen.Damit wurde die Zahl der Todesopfer von 18.500 nach dem schweren Beben in Japan im Jahr 2011 übertroffen.AFP und andere ausländische Medien zitierten die türkische Katastrophenschutzbehörde, die am Donnerstag mehr als 17.000 Tote und über 70.000 Verletzte des Erdbebens am Montag und der Nachbeben gemeldet hatte.Syrische Behörden und der Zivilschutz des Landes, auch bekannt als Weißhelme, sprachen von 3.162 Todesopfern in Syrien.Die Zahl der Toten wird voraussichtlich weiter steigen, Experten vermuten allein in der Türkei noch bis zu 200.000 Menschen unter den Trümmern eingestürzter Häuser.Die Weltgesundheitsorganisation hatte zuvor gewarnt, dass es mehr als 20.000 Todesopfer geben könnte. Die US-Behörde Geological Survey sieht eine 14-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 100.000 Todesopfer zu beklagen sein werden.