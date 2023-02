Oppositionschef will zu Befragung bei Staatsanwaltschaft wegen Korruptionsvorwürfen erscheinen

Photo : YONHAP News

Der Chef der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, Lee Jae-myung, will heute zu einem Termin bei der Staatsanwaltschaft erscheinen.Grund für die Vorladung sind Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsprojekten.Lee wird demnach gegen 11 Uhr bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral zu seiner möglichen Rolle bei Bauprojekten in Daejang-dong und Wirye in Seongnam in der Gyeonggi-Provinz befragt. Die Projekte, die mit Korruptionsvorwürfen in Zusammenhang stehen, waren zu Lees Zeit als Bürgermeister der Stadt begonnen worden.Lee war bereits am 28. Januar zu den Vorwürfen befragt worden. Zwei Wochen davor hatte er zu Anschuldigungen im Zusammenhang mit Spenden an den städtischen Fußballverein Seongnam FC Stellung nehmen müssen.Lee hatte für die erste Befragung eine 33-seitige Erklärung verfasst und daher die Beantwortung von Fragen während des Verhörs verweigert.Auch im heutigen Verhör wird er voraussichtlich keine Antworten geben und stattdessen auf seine schriftliche Erklärung verweisen. Eine zusätzliche Erklärung soll er nicht verfasst haben.