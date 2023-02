USA auch nach Militärparade in Pjöngjang weiterhin gegenüber Dialog mit Nordkorea aufgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die USA sind auch nach der Militärparade in Pjöngjang weiterhin gegenüber einem Dialog mit Nordkorea über die Denuklearisierung aufgeschlossen.Die Position wiederholte Außenamtssprecher Ned Price am Donnerstag bei einer Pressekonferenz und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass Nordkorea an den Verhandlungstisch zurückkehren werde.Um einen Kommentar zu der Militärparade gebeten, sprach Pice von "Propaganda-Übungen" und wollte nicht näher darauf eingehen.Washingtons Ziel bleibe unverändert und sei die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Für dieses Ziel seien die USA für Dialog und Diplomatie vorbereitet, sagte er lediglich.Jedoch gebe es von nordkoreanischer Seite keine Anzeichen für eine Dialogbereitschaft. Die USA würden sich für die Diplomatie gegenüber Nordkorea weiterhin mit Verbündeten und Partnern wie Südkorea und Japan abstimmen, fügte er hinzu.