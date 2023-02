BTS-Agentur HYBE wird größter Aktionär des Konkurrenten SM Entertainment

Photo : YONHAP News

HYBE, die Agentur der K-Pop-Band BTS, will Anteile am Unterhaltungsunternehmen SM Entertainment übernehmen.HYBE gab am Freitag bekannt, Aktien von SM Entertainment im Wert von 422,8 Milliarden Won (334 Millionen Dollar) im Besitz des SM-Gründers Lee Soo-man zu erwerben.Mit dem Schritt wird HYBE mit einem Anteil von 14,8 Prozent größter Aktionär bei SM Entertainment. Zurzeit ist Lee mit einem Anteil von 18,46 Prozent größter Aktionär.Kakao hatte am 7. Februar 9,05 Prozent der Anteile von SM Entertainment erworben und wurde damit zweitgrößter Anteilseigner.HYBE teilte mit, dass es auch Aktien von Minderheitsaktionären öffentlich kaufen wolle.Bei HYBE stehen außer BTS beliebte K-Pop-Stars wie Seventeen, ENHYPEN und New Jeans unter Vertrag. SM Entertainment betreut unter anderem Dong Bang Shin Gi, SHINee, Exo und aespa.