Nordkorea hält große Militärparade zum Armee-Gründungstag ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwochabend eine große Militärparade zum 75. Armee-Gründungstag abgehalten.Auch Machthaber Kim Jong-un war mit Frau und Tochter anwesend.Bei der Parade auf dem Kim Il-sung-Platz in der Hauptstadt Pjöngjang präsentierte sich das Land als Nuklearmacht und zeigte sein taktisches Arsenal und Interkontinentalraketen (ICBM). Unter den Langstreckenraketen gab es neben der Hwasong-17 offenbar auch ein Modell, das mit Festbrennstoff betrieben wird.Die noch nicht identifizierte neue Rakete auf einer mobilen Raketenstartrampe unterscheidet sich laut Beobachtern offenbar von dem Modell, das bei dem Aufmarsch im April 2017 zum 105. Geburtstag des Staatsgründers Kim Il-sung aufgefahren worden war.Nordkoreas Nachrichtenagentur KCNA meldete, Einheiten für taktische Atomwaffen würden die Fähigkeiten des Regimes zu Abschreckung und Gegenangriffen demonstrieren und die ICBM-Einheiten hätten stolz ihre "maximale atomare Stärke" präsentiert.Machthaber Kim Jong-un zeigte sich neben Ehefrau Ri Sol-ju und Tochter Ju-ae in schwarzem Mantel und mit Filzhut, ein Kleidungsstil, der an seinen Großvater Kim Il-sung erinnert. Zu der Menge sprach er laut Berichten aber offenbar nicht.Ju-ae, bei der es sich offenbar um das zweite Kind Kims und Ris handelt, hielt die Hand ihres Vaters, als beide über einen roten Teppich am Ort der Parade eintrafen. Ri ging hinter den beiden.Es war bereits der fünfte öffentliche Auftritt der Tochter, seit sie erstmals im November des Vorjahres in Erscheinung getreten war. Damals hatte sie ihren Vater zur Beobachtung des Starts der Hwasong-17 begleitet.