Chinas Militär steckt laut USA hinter Luftspionage-Programm

Photo : YONHAP News

Die USA haben China vorgeworfen, Aufklärungsballons in großer Höhe in 40 Länder, einschließlich der USA, fliegen lassen zu haben.Dahinter stecke die Volksbefreiungsarmee Chinas, teilte ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums in einer Erklärung am Donnerstag (Ortszeit) mit. Die USA würden gegen die Verletzung der Souveränität hart vorgehen.Die USA würden ihr Überwachungssystem verstärken, um den Eintritt eines chinesischen Aufklärungsballons im Luftraum über dem US-Festland im Voraus zu blockieren. Sie würden sich darauf konzentrieren, zu verhindern, dass US-Technologien für die Modernisierung der chinesischen Truppen verwendet würden, hieß es weiter.Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete eine Resolution, in der der jüngste Einsatz eines Spionageballons Chinas über den USA verurteilt und als eklatante Verletzung der Souveränität der Vereinigten Staaten bezeichnet wurde.Die US-Regierung brachte bei Pressetreffen bisher nicht zur Sprache, ob ein chinesischer Ballon auch in den südkoreanischen Luftraum eingedrungen war.Angesichts der Frage, ob in Südkorea oder in Nordkorea ein chinesischer Aufklärungsballon entdeckt worden sei, teilte das US-Außenministerium nur mit, man werde solche Gespräche mit Verbündeten unter Ausschluss der Öffentlichkeit führen.