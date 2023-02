Südkorea verhängt erstmals Sanktionen gegen Nordkorea im Cyberbereich

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erste eigene Sanktionen zur Reaktion auf illegale Cyberaktivitäten Nordkoreas beschlossen, die als eine Geldquelle für dessen Nuklear- und Raketenprogramme gelten.Die südkoreanische Regierung gab am Freitag bekannt, vier Nordkoreaner und sieben Institutionen auf ihre Sanktionsliste zu setzen. Ihnen wird vorgeworfen, illegale Cyberaktivitäten wie Hackingangriffe oder Diebstähle virtueller Vermögenswerte verübt zu haben oder an der Entwicklung einschlägiger Programme und der Ausbildung von Fachkräften beteiligt gewesen zu sein.Auf die Sanktionsliste wurden Pak Jin-hyok, Jo Myong-rae, Song Rim und Oh Chung-song gesetzt. Zu den sanktionierten Institutionen und Organisationen zählen Korea Expo Joint Venture, die Lazarus Group, BlueNoroff, Andariel, das Büro für technologische Aufklärung, das Lab 110 und das Mirim College.Auch acht Wallet-Adressen der Lazarus Group wurden auf die Sanktionsliste gesetzt.Gegen Jo, Song, Oh, das Büro für technologische Aufklärung, das Lab 110 und Pyongyang Automation University verhängte Südkorea weltweit als Erster Sanktionen.Es stellt den dritten Beschluss von Sanktionen gegen Nordkorea seit dem Amtsantritt der Yoon-Regierung dar. Es ist zudem das allererste Mal, dass Südkorea Sanktionen gegen Nordkorea im Cyberbereich verhängte.Das Weiße Haus hatte Ende Januar in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Nordkorea Kryptowährungen im Wert von über einer Milliarde Dollar gestohlen und zur Finanzierung eines Raketenprogramms genutzt habe.Für einen Devisen- und Finanzhandel mit einer Person oder Organisation auf der Sanktionsliste muss jeweils eine Genehmigung des Gouverneurs der Bank of Korea oder der Finanzdienstekommission eingeholt werden.