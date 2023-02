Mongolischer Premierminister besucht nächste Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Erstmals seit zwölf Jahren kommt ein mongolischer Premierminister zu einem offiziellen Besuch nach Südkorea.Der mongolische Premierminister Luwsannamsrain Ojuun-Erdene werde am 13. Februar zu einem fünftägigen Besuch in Südkorea erwartet, teilte das Büro des südkoreanischen Ministerpräsidenten mit.Ministerpräsident Han Duck-soo und sein mongolischer Amtskollege werden zu Gesprächen zusammenkommen. Auch die Unterzeichnung von Abkommen ist geplant.Nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1990 hätten Südkorea und die Mongolei als strategische Partner ihre gegenseitige Kooperation in verschiedenen Bereichen, darunter Mineralien und Ressourcen, Entwicklung, Umwelt sowie Gesundheit und Medizin, ausgeweitet, erklärte das Büro des Ministerpräsidenten.