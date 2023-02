Vier Bewerber überstehen Vorwahl für Rennen um Vorsitz der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Vier Bewerber um den Vorsitz der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) haben die Vorwahl überstanden.Das sind Kim Gi-yeon, Ahn Cheol-soo, Chun Ha-ram und Hwang Kyo-ahn.Entsprechende Vorwahlergebnisse gab der Leiter des Wahlkomitees der Partei, Yoo Heung-soo, am Freitag bekannt. Die Vorwahl sei in Form einer Umfrage erfolgt, bei der 6.000 Parteimitglieder mit Stimmrecht am Mittwoch und Donnerstag befragt worden seien, hieß es.Das Komitee gab die Platzierungen der Kandidaten und die Zahl der Stimmen, die jeder einzelne erhielt, nicht bekannt.Die PPP wählt auf dem Parteitag am 8. März ihre neue Führung.