Eiskunstlauf: Kim Ye-lim nach Kurzprogramm bei Vier-Kontinente-Meisterschaften auf Platz eins

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eiskunstläuferin Kim Ye-lim ist bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften im Dameneinzel nach dem Kurzprogramm an die Spitze gelangt.Bei dem Wettbewerb in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado erhielt Kim am Donnerstag (Ortszeit) 72,84 Punkte im Kurzprogramm.Mit ihrer Saison-Bestleistung rangierte die 20-Jährige auf Platz eins.Sollte Kim nach der Kür als Siegerin im Dameneinzel feststehen, wäre dies die erste Goldmedaille für Südkorea in dieser Disziplin bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften seit dem Sieg von Kim Yu-na im Jahr 2009.