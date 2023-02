Regierung will Auslandsüberweisungen erst ab Höhe von 100.000 Dollar meldepflichtig machen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Untergrenze für die vorherige Meldepflicht bei Auslandsüberweisungen auf 100.000 Dollar anheben.Finanzminister Choo Kyung-ho hielt heute ein Treffen der Taskforce zur Regulierungsinnovation im Wirtschaftsbereich ab und gab eine entsprechende Ausrichtung zur Umbildung des Devisensystems bekannt.Die Regierung beschloss, das Meldesystem und -verfahren im Zusammenhang mit dem Devisenhandel stark zu vereinfachen. Grund ist die Ineffizienz in der gesamten Wirtschaft infolge des Festhaltens an alten Devisenregelungen trotz des gestiegenen Wirtschaftsvolumens und der deutlich zugenommen Devisentransaktionen.Derzeit müssen Beweisunterlagen bei der zuständigen Behörde im Voraus eingereicht werden, wenn mehr als 50.000 Dollar im Jahr ins Ausland überwiesen werden.Die Regierung will außerdem bei 46 der 111 Typen der Kapitalgeschäfte, für die die Pflicht zur vorherigen Meldung bei Banken gilt, diese Vorschrift abschaffen.