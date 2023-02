EU plant offenbar umfassende Untersuchung der Übernahme von Asiana durch Korean Air

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union wird voraussichtlich eine umfassende Untersuchung des Geschäfts zwischen den beiden koreanischen Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines einleiten.Unter Berufung auf mehrere Quellen berichtete Reuters am Donnerstag, dass die geplante Übernahme von Asiana durch Korean Air voraussichtlich einer umfassenden Kartell-Untersuchung der EU ausgesetzt sein werde. Grund seien Bedenken hinsichtlich der Marktmacht des fusionierten Unternehmens.Die umfassende Untersuchung scheint sich auf die Untersuchung der zweiten Phase der Übernahme zu beziehen.Nach Angaben der Europäischen Kommission legte Korean Air am 13. Januar einen Bericht über seinen Übernahmeplan vor, zwei Jahre nach vorläufigen Konsultationen mit der EU.Nach der Annahme eines solchen Berichts führt die EU in der Regel 35 Tage lang eine kartellrechtliche Untersuchung der ersten Phase durch. Die erste Untersuchung des Übernahmeplans von Korean Air soll am 17. Februar enden.Wenn der Plan in der ersten Phase nicht genehmigt wird, führt die EU-Regulierungsbehörde eine Untersuchung der zweiten Phase für bis zu 130 Tage durch. Der Deal scheitert, wenn er in der zweiten Phase nicht genehmigt wird.Korean Air strebt seit November 2020 die Fusion mit Asiana an. Hierfür muss die koreanische Fluggesellschaft noch in der EU, den USA, Japan und Großbritannien eine Genehmigung einholen.