„Physical: 100” wird weltweit beliebteste TV-Show auf Netflix

Photo : YONHAP News

Die koreanische Show „Physical: 100“ ist 15 Tage nach der Veröffentlichung zur weltweit beliebtesten Show auf Netflix aufgestiegen.Nach Angaben von FlixPatrol, einem Anbieter von Rankings von Online-Contents, am Donnerstag rangierte „Physical: 100“ auf Platz 1 der globalen Top-10-Liste der Shows auf Netflix am Mittwoch.„Physical: 100“ gelangte in 38 Ländern, einschließlich Südkoreas, Kanadas, Frankreichs, Deutschlands, Australiens und Singapurs, an die Spitze.Es ist das erste Mal, dass eine südkoreanische Unterhaltungsshow auf Platz eins der globalen Rangliste von Netflix landete.In „Physical: 100“ treten 100 Teilnehmer gegeneinander an, um ihre körperlichen Fähigkeiten zu testen. Der Sieger gewinnt 300 Millionen Won (237.000 Dollar).