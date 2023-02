Ex-Chef von Deutsch Motors erhält wegen Aktienkursmanipulation Bewährungsstrafe

Photo : YONHAP News

Der frühere Chef von Deutsch Motors Inc., Kwon Oh-soo, ist wegen der Manipulation des Aktienkurses der Firma zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verurteilte am Freitag Kwon wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen das Kapitalmarktgesetz zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und zu einer Geldstrafe von 300 Millionen Won (237.000 Dollar).Das Richtergremium teilte mit, dass es sich nicht um eine leichte Straftat gehandelt zu haben scheine, weil es im betreffenden Zeitraum 3.080 Fälle der Kursmanipulation gegeben habe.Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass für die Kursmanipulation 157 Konten im Namen von 91 Personen genutzt worden seien.Es gibt Indizien, dass auch Konten der Präsidentengattin Kim Keon-hee dafür genutzt wurden.Die Staatsanwaltschaft setzt nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen Personen, die mit Deutsch Motors im Zusammenhang stehen, darunter Kim, fort.Das Oppositionslager fordert die Einsetzung eines unabhängigen Sonderstaatsanwalts für Ermittlungen gegen die First Lady.