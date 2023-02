Oppositionsführer erscheint erneut zur Befragung bei Staatsanwaltschaft

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, Vorsitzender der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas, ist heute erneut zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft erschienen.Er wurde im Zuge der Ermittlungen zu Korruptionsvorwürfen in Bezug auf die Landentwicklungsprojekte Wirye und Daejang-dong in Seongnam zum zweiten Mal vorgeladen.Vor der Befragung bei der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral sagte Lee, er wolle sich dem von der Staatsanwaltschaft geführten "Diktaturregime" resolut widersetzen.Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass Lee zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft erschien. Er war im Januar wegen eines Vorwurfs im Zusammenhang mit dem städtischen Fußballverein Seongnam FC vorgeladen worden.Die Staatsanwaltschaft wirft dem Oppositionspolitiker vor, seinerzeit als Bürgermeister von Seongnam im Zuge der Landentwicklungsprojekte in Daejang-dong und Wirye bestimmten privaten Unternehmern Gefälligkeiten gewährt zu haben.