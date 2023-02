Dutzende Fälle von Nebenwirkungen von Anti-Corona-Pillen bekannt geworden

Photo : KBS News

In Südkorea sind Dutzende Fälle von Nebenwirkungen der Einnahme von Anti-Corona-Pillen bekannt geworden.Wie das Ministerium für Nahrungsmittel- und Medikamentensicherheit am Montag mitteilte, seien mit Stand Ende Januar 86 Fälle von Nebenwirkungen nach der Einnahme solcher Medikamente bekannt gewesen. 78 Fälle beträfen Paxlovid von Pfizer, acht Fälle Lagevrio von Merck Sharp & Dohme.Neun weitere Fälle würden voraussichtlich bald untersucht, diese stünden alle mit Paxlovid in Zusammenhang.In den bekannten Fällen von Nebenwirkungen bestehe aber kein Anspruch auf staatliche Unterstützung, weil eine entsprechende Gesetzgebung fehle. Zwar seien mehrere Gesetzesänderungen vorgeschlagen worden, das Gesetzgebungsverfahren stocke jedoch, hieß es aus dem Ministerium.Seit der Gabe der Anti-Corona-Pillen in Südkorea für die Notfallbehandlung ab dem Jahr 2021 wurden ein schlechter Geschmack im Mund, Durchfall, hoher Blutdruck oder Benommenheit als Nebenwirkungen gemeldet.