Südkoreanisches Rettungsteam in Türkei befreit zwei weitere Überlebende aus Trümmern

Photo : KBS News

Das südkoreanische Rettungsteam in der Türkei hat am Samstag zwei weitere Überlebende aus den Trümmern befreit.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass ein 17-Jähriger und eine 51-Jährige um 19.18 Uhr und 20.18 Uhr aus den Trümmern eines Gebäudes in Atakya geholt worden seien.Der Teenager sei bewusstlos gewesen, die Frau habe sich in guter Verfassung befunden.Ebenfalls am Samstag hatten die südkoreanischen Helfer bereits eine 65-jährige Frau retten können.Insgesamt konnten Südkoreaner seit dem Einsatzbeginn am vergangenen Donnerstag acht Menschen aus den Trümmern befreien.Das südkoreanische Team würde mit Hochdruck nach weiteren Überlebenden in Regionen suchen, in denen noch Verschüttete überlebt haben könnten, teilte das Ministerium am Samstag weiter mit.