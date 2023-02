Ausländer bleiben im Januar Nettokäufer an koreanischer Börse

Photo : YONHAP News

Ausländer haben letzten Monat an der koreanischen Börse Nettokäufe in Höhe von mehr als sechs Billionen Won getätigt.Nach Angaben der südkoreanischen Finanzaufsicht am Montag verzeichneten Ausländer im Januar am Aktienmarkt Nettokäufe in Höhe von 6,146 Billionen Won (4,8 Milliarden Dollar). Damit waren sie seit Oktober den vierten Monat in Folge Nettokäufer.Am Kospi-Markt wurden Nettokäufe in Höhe von 6,384 Billionen Won (fünf Milliarden Dollar) getätigt, während am Kosdaq-Markt Nettoverkäufe in Höhe von 238 Milliarden Won (188 Millionen Dollar) verbucht wurden.Ausländer verfügen mit Stand Ende Januar über notierte Aktien im Wert von 636 Billionen Won (500 Milliarden Dollar) und notierte Anleihen im Wert von 222 Billionen Won (175 Milliarden Dollar).