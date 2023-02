Südkorea und USA halten gemeinsame Übung zur Drohnenabwehr ab

Photo : YONHAP News

Die Luftwaffen Südkoreas und der Vereinigten Staaten haben letzte Woche eine gemeinsame Übung zur Abwehr kleiner unbemannter Luftfahrzeuge abgehalten.Hintergrund ist die gewachsene Sorge nach dem Eindringen von Drohnen aus Nordkorea in den südkoreanischen Luftraum Ende Dezember.Die US-Luftwaffe in Südkorea teilte mit, am 7. Februar auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gunsan in der Provinz Nord-Jeolla eine gemeinsame Übung zur Reaktion auf kleine Drohnen abgehalten zu haben.Dabei wurde geübt, mit einem "Dronebuster", einem Störsender für Drohnen, und Gewehren vom Typ K2C1 eine feindliche Drohne abzuschießen.Zudem sei überprüft worden, wie der Flug einer abgestürzten Drohne verhindert und Sprengstoff entdeckt und entsorgt werden kann.