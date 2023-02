Nordkorea mobilisierte bei Militärparade zwölf mobile Raketenstartrampen für ICBM

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Analysen bei der Militärparade zum 75. Jahrestag der Gründung seiner Volksarmee am 8. Februar insgesamt zwölf mobile Raketenstartrampen für die Interkontinentalrakete (ICBM) Hwasong-17 mobilisiert.Auf von Nordkoreas Medien veröffentlichten Fotos von der Parade und Satellitenaufnahmen sind insgesamt elf Transporter Erector Launcher (TEL) in der Kolonne von Interkontinentalraketen Hwasong-17 an der Veranstaltungsstätte zu erkennen. Zudem ist ein weiterer TEL zu sehen, der nicht in den Bereich der Veranstaltungsstätte eingefahren war.Experten gehen davon aus, dass das letzte Fahrzeug eine Reserve für den Fall gewesen sei, dass bei einem der elf TEL ein Problem auftritt.Shin Jong-woo, Generalsekretär von Korea Defense and Security Forum (KODEF), sagte, Nordkorea mobilisiere Reservefahrzeuge, um eine Militärparade reibungslos durchzuführen. In Medienberichten über die Militärparade anlässlich des 75. Gründungstags der Arbeiterpartei im vergangenen Jahr habe ebenfalls das Vorhandensein eines Reservefahrzeugs bestätigt werden können.Südkoreas Militär und Geheimdienst hatten im Jahr 2014 geschätzt, dass die strategischen Streitkräfte Nordkoreas über etwa 100 TEL verfügen.