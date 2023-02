Photo : YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok ist bei seinem ersten Wettbewerb der Saison 2023 Zweiter geworden.Bei den 10. Leichtathletik-Hallenasienmeisterschaften im kasachischen Astana übersprang der Südkoreaner am Sonntag 2,24 Meter und gewann die Silbermedaille. Die Goldmedaille ging an Ryoichi Akamatsu aus Japan, der 2,28 Meter überwand.Mutaz Essa Basim aus Katar, Woos Rivale und derzeit weltbester Hochspringer, war bei den Meisterschaften nicht an den Start gegangen.