Eiskunstläuferin Lee Hae-in gewinnt Gold bei Vier-Kontinente-Meisterschaften

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Eiskunstläuferin Lee Hae-in hat bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften die Goldmedaille gewonnen.Bei dem Wettbewerb in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado erhielt Lee am Freitag (Ortszeit) in der Kür der Damen 141,71 Punkte. Mit insgesamt 210,84 Punkten konnte Lee den Titel holen.Die 17-Jährige hatte das Kurzprogramm auf Platz sechs beendet, konnte jedoch mit einer fehlerfreien Kür schließlich siegen. Lee wurde damit die erste südkoreanische Goldmedaillenträgerin im Dameneinzel bei den Vier-Kontinente-Meisterschaften seit Kim Yu-na im Jahr 2009.Im Herreneinzel erhielt Cha Joon-hwan 166,37 Punkte für seine Kür. Der Titelverteidiger kam auf ein Gesamtergebnis von 250,14 Punkten und wurde Vierter.