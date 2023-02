Agrarministerium plant wegen Preisverfall bei Hanwoo-Rindfleisch Rabattveranstaltung

Photo : KBS News

Die Regierung will angesichts des starken Rückgangs des Großhandelspreises von einheimischem Hanwoo-Rindfleisch eine groß angelegte Veranstaltung zur Konsumförderung abhalten.Das Agrarministerium gab am Sonntag bekannt, dass einheimisches Rindfleisch der Sorte Hanwoo ab dem 15. Februar in den Filialen der Supermarktkette des Nationalen Landwirtschaftlichen Genossenschaftsverbandes, über das ganze Jahr 20 Prozent unter dem landesweiten Durchschnittspreis angeboten werde.Dadurch sollen große Supermärkte, Online-Marktplätze und Metzgereien zur Senkung des Einzelhandelspreises von Hanwoo-Rindfleisch bewegt werden.Um ein Überangebot an Hanwoo-Rindfleisch zu verhindern, will das Ministerium zudem die Zahl der Kühe verringern.Die Zahl der Hanwoo-Rinder erreichte dieses Jahr mit 3,58 Millionen einen Rekordstand. Der Großhandelspreis sank gegenüber dem Vorjahr um 20,4 Prozent auf etwa 16.000 Won (etwa zwölf Dollar) pro Kilogramm.