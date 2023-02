RFA: Nordkorea zwingt Menschen mit demselben Vornamen wie Tochter von Kim Jong-un zu Namensänderung

Photo : YONHAP News

Nordkorea zwingt laut einem Medienbericht Menschen mit demselben Vornamen wie die Tochter von Machthaber Kim Jong-un, Kim Ju-ae, zur Namensänderung.Die Sicherheitsabteilung der Stadt Jongju habe Frauen, deren registrierter Vorname „Ju-ae“ sei, dazu aufgefordert, den Namen zu ändern.Das berichtete der US-Sender Radio Free Asia (RFA) am Samstag unter Berufung auf einen Einwohner in der nordkoreanischen Provinz Nord-Pyongan.Ein leitender Funktionär der Sicherheitsabteilung habe gesagt, dass eine interne Anweisung erteilt worden sei, dass es keine Personen mit demselben Vornamen wie Ju-ae, die Tochter der höchsten Würde, geben dürfe, hieß es.Nordkorea hat die Herrscherfamilie Kim idolisiert, indem den allgemeinen Bürgern die Verwendung der Vornamen der Staatsführer, Il-sung und Jong-il, untersagt wurde.Die Tochter von Kim Jong-un wurde bei einem Test der neuen Interkontinentalrakete Hwasong-17 im vergangenen November zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt.Laut dem südkoreanischen Geheimdienst handle es sich um Kims zweites Kind, das vermutlich etwa zehn Jahre alt sei. Das Mädchen trage den Namen Kim Ju-ae.