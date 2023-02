Südkorea stellt für Umgang mit Erdbebenschäden in Türkei Satellitenaufnahmen zur Verfügung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung stellt Satellitenaufnahmen zur Verfügung, um den Wiederaufbau nach den Erdbeben in der Türkei zu unterstützen.Das Landministerium und das Wissenschaftsministerium gaben am Sonntag bekannt, die Aufnahmen laufend zur Verfügung zu stellen, um das Vorgehen nach den Bebenschäden in der Türkei zu unterstützen.Das Wissenschaftsministerium teilte mit, dass es seit 17 Uhr (Ortszeit) am 7. Februar die vom Mehrzwecksatelliten Nummer 5 aufgenommenen Bilder vom Erdbebengebiet täglich mindestens einmal für die Internationale Charta für Weltraum und Naturkatastrophen, eine Charta zur Katastrophenreaktion, bereitstelle.Das Ressort wolle aufgrund einer entsprechenden Bitte auch künftig Satellitenaufnahmen anbieten, hieß es weiter.