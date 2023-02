Chinesische Botschaft in Südkorea bereitet Wiederaufnahme von Visaausstellung vor

Photo : YONHAP News

Die chinesische Botschaft in Südkorea hat Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der Visa-Vergabe an Südkoreaner begonnen.Ein Mitarbeiter der chinesischen Botschaft sagte am Montag KBS, technische Vorbereitungen würden getroffen, um die Ausstellung von Kurzzeitvisa an Südkoreaner wieder aufzunehmen.Da die Vorbereitungen de facto in die Endphase eintraten, gilt die Wiederaufnahme noch in der laufenden Woche als sehr wahrscheinlich.China hatte am 10. Januar die Ausstellung von Kurzeitvisa an Südkoreaner vorläufig ausgesetzt und dies mit diskriminierenden Einreisemaßnahmen Südkoreas begründet.Die südkoreanische Regierung beschloss, mit Wirkung ab dem 11. Februar die Einschränkung der Kurzzeitvisa-Ausstellung für Chinesen aufzuheben. Daraufhin teilte China mit, die Wiederaufnahme der Visaausstellung für Südkoreaner zu überprüfen.