Südkoreanische Organisation für getrennte Familien beantragt Nordkorea-Besuch

Photo : YONHAP News

Eine südkoreanische Organisation für die in Süd- und Nordkorea getrennten Familien hat beim Vereinigungsministerium einen Nordkorea-Besuch beantragt.Ryu Jae-bok, Chef des Rats von in Süd und Nord getrennten Familien, teilte am Montag KBS telefonisch mit, dass die Organisation im vergangenen November von der nordkoreanischen Seite eine Einladung für drei Funktionäre, einschließlich des Vorsitzenden, erhalten habe. Der Rat habe am 7. Februar beim Vereinigungsministerium einen Antrag auf einen Nordkorea-Besuch gestellt.Der Ministeriumssprecher, Koo Byung-sam, bestätigte heute vor der Presse die Entgegennahme des Antrags. Derzeit würden die Eigenschaft und die Zuverlässigkeit der einladenden nordkoreanischen Institution überprüft.Der Sprecher wollte jedoch den Namen der Institution, die die Einladung schickte, nicht nennen.Wie verlautete, habe das Vereinigungsministerium im vergangenen September Nordkorea Gespräche zwischen den Behörden vorgeschlagen, um die Frage der getrennten Familien zu besprechen. Wie verlautete, gebe es jedoch keine konkreten Konsultationen.Der Rat von in Süd und Nord getrennten Familien wurde im Jahr 2012 zur Vermittlung des Austauschs zwischen getrennten Familien gegründet und ist eine Körperschaft im Zuständigkeitsbereich des Vereinigungsministeriums.