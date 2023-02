Präsident Yoon fordert Unterstützung auch für Wiederaufbau in Türkei

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Einsatz Südkoreas für die Unterstützung der Türkei nach den Erdbeben gefordert.Damit die Türkei möglichst bald die Trauer überwinden und wieder auf festen Füßen stehen könne, sollte sich die Republik Korea als Blutsbruder und Bruderland allen voran engagieren, sagte Yoon laut seinem Sprecher Lee Do-woon beim Treffen mit seinen Chefsekretären am Montag.Yoon forderte, alles daranzusetzen, um die Türkei nicht nur mit der Soforthilfe, sondern auch beim Wiederaufbau zu unterstützen.Yoon betonte auch beim wöchentlichen Treffen mit Ministerpräsident Han Duck-soo am Montag, die Republik Korea vergesse keinesfalls die Hilfe, die das Bruderland während des Koreakriegs geleistet habe.Laut dem Sprecher Lee sicherte sich die Regierung 150 Zelte gegen Kälte und 2.200 Decken, um diese am Donnerstagabend zusammen mit dem zweiten Trupp des Rettungsteams an Bord eines Militärflugzeuges zu schicken.