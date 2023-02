Südkoreas Kospi verliert dritten Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hauptindex Kospi hat am Montag den dritten Handelstag in Folge verloren.Der Kospi schloss 0,69 Prozent tiefer bei einem Stand von 2.452,7 Zählern.Die Blicke seien auf den US-Verbraucherpreisindex gerichtet, zu dem der Januar-Bericht am Dienstag veröffentlicht werde.Die Anleger seien besorgt, dass robuste Daten die US-Notenbank zu weiteren Zinsschritten veranlassen könnte, nachdem zuletzt der Bericht zum Arbeitsmarkt und andere Daten die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen für die Eindämmung der Inflation signalisiert hätten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.