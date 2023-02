Südkorea, USA und Japan wollen enger gegen Atom- und Raketenbedrohung durch Nordkorea kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan wollen enger gegen die Atom- und Raketenbedrohung durch Nordkorea kooperieren.Vizeaußenminister Cho Hyun-dong verständigte sich am Montag in Washington mit seiner US-amerikanischen Amtskollegin Wendy Sherman und seinem japanischen Amtskollegen Takeo Mori auf eine engere trilaterale Zusammenarbeit in der Frage.Auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche sagte Cho, dass die drei Länder gemäß ihrer Einigung auf jede nordkoreanische Provokation entschlossen reagieren wollten. Darüber hinaus wollten sie auf das Ziel einer vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas hinarbeiten.Südkorea und die USA würden eine starke Verteidigungsbereitschaft aufbauen, um Nordkoreas Drohungen entgegenzuwirken. Auch die Kooperation mit Japan werde vertieft, erläuterte der Vizeminister.Gleichzeitig betonte er, dass die Tür für Gespräche mit Nordkorea offen gelassen werde und riet Nordkorea zur Rückkehr zum Dialog.Sherman sagte, dass die trilaterale Zusammenarbeit eng bleibe und die drei Länder Nordkorea abschrecken würden. Gleichzeitig würde Nordkorea zum Verzicht auf sein Nuklearwaffenprogramm und zur Einhaltung seiner Verpflichtungen aus Resolutionen des Weltsicherheitsrats gedrängt.