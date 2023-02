Freihandelsgespräche zwischen Südkorea und arabischen Staaten in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Südkorea und die sechs Mitglieder des Golf-Kooperationsrats starten am heutigen Dienstag die siebte Verhandlungsrunde für den Abschluss eines Freihandelsabkommens.Die Verhandlungsrunde finde vom 14. bis 16. Februar in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, statt, teilte das südkoreanische Handelsministerium am Dienstag mit.Der Golf-Kooperationsrat ist ein Organ zur Zusammenarbeit bestehend aus Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Oman, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.Themen der ersten Freihandelsgespräche zwischen beiden Seiten im laufenden Jahr sind die Marktöffnung, die Verbesserung des Handelsumfelds, Handelsnormen und Möglichkeiten der Widerspiegelung aussichtsreicher Gebiete im Vertragstext.