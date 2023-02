Chinas Verteidigungsminister gratuliert Nordkorea zum Armee-Gründungstag

Photo : YONHAP News

Chinas Verteidigungsminister hat Nordkorea zum letztwöchigen Armee-Gründungstag gratuliert.Wie Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag meldete, habe der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kang Sun-nam im Anschluss an die Parade am vergangenen Mittwoch zum 75. Gründungsjubiläum der nordkoreanischen Volksarmee Glückwünsche übermittelt.In dem Schreiben habe Wei hervorgehoben, dass die traditionellen freundschaftlichen Beziehungen dauerhaft seien und das bilaterale Verhältnis unter der Führung der Parteien und Spitzen beider Nationen in den vergangenen Jahren in eine neue und historische Ära einträte.Die militärischen Beziehungen hätte sich als wichtiger Bestandteil der bilateralen Beziehungen solide entwickelt, habe in dem Schreiben gestanden.Wei habe Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Armeen zu stärken und Frieden und Stabilität in der Region zu fördern.Im August des Vorjahres hatte Nordkoreas Verteidigungsminister Ri Yong-gil aus Anlass des 95. Gründungstags der chinesischen Volksbefreiungsarmee ein Glückwunschschreiben an Wei geschickt.