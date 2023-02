Lizenz für englische Übersetzung von Bestseller-Roman „Uncanny Convenience Store” verkauft

Photo : YONHAP News

Der koreanische Bestseller-Roman „Uncanny Convenience Store“ von Schriftsteller Kim Ho-yeon wird voraussichtlich auch in den USA erscheinen.Nach Angaben des herausgebenden Verlags am Montag wurde die Lizenz für die englische Übersetzung an die globale Verlagsgruppe HarperCollins verkauft.Von dem Roman wurden in Südkorea bisher über eine Million Exemplare verkauft. Er erschien bereits in einigen asiatischen Ländern. Einschließlich der USA wurden die Übersetzungsrechte bislang an 13 Länder in elf Sprachräumen verkauft.