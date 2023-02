Starker Anstieg bei Visaanträgen bei koreanischen Auslandsvertretungen in China nach Wiederaufnahme von Kurzzeitvisa-Ausstellung

Photo : YONHAP News

Nach der Wiederaufnahme der Kurzzeitvisa-Ausstellung für Chinesen durch Südkorea sind deutlich mehr Visaanträge bei dessen Auslandsvertretungen in China eingegangen.Allein am 13. Februar sind 272 Anträge auf Langzeit- und Kurzzeitvisa gestellt worden, teilte ein Botschaftsmitarbeiter der Nachrichtenagentur Yonhap mit.Das entspricht im Vergleich zu vor drei Tagen einem Anstieg auf das 2,5-Fache.Laut einem Mitarbeiter des Generalkonsulats in Shanghai waren letzte Woche im Tagesschnitt 170 Anträge auf Visa für Südkorea eingegangen. Am Montag seien mehr als 470 Anträge gestellt worden, hieß es.Als Grund für den starken Anstieg am Montag wird die potenzielle Nachfrage nach Kurzeitvisa vermutet, die seit dem 2. Januar etwa 40 Tage lang nicht mehr beantragt werden konnten.