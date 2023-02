AhnLab: Nordkoreanische Hacker nehmen auch Sender und Privatunternehmen ins Visier

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Hersteller von Antivirenprogrammen AhnLab hat davor gewarnt, dass die nordkoreanische Hacking-Gruppe "Kimsuky" auch Sender und Privatunternehmen in Südkorea ins Visier nehme.Es kursiere Schadsoftware in Form von Anschreiben und Angeboten für mobile Apps, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.Solche Schadprogramme seien bislang an Einrichtungen und Behörden im Sicherheitsbereich verschickt worden.Sie würden unter neuem Namen verbreitet und den Anschein erwecken, als handele es sich um einen Fragenkatalog für ein KBS-Programm, ein Anschreiben eines Job-Bewerbers oder den Vorschlag für eine App.Nach dem Herunterladen werde ein Makrocode aktiviert, der das Durchsickern von Microsoft Word-Dokumenten, Informationen zu Impfungen und Daten zum Betriebsprozess ermögliche.Das Unternehmen rät dazu, die E-Mail-Anhänge ohne Identifizierung des Absenders nicht zu öffnen und sicherzustellen, dass Makros in Microsoft Office-Dokumenten nicht automatisch ausgeführt werden."Kimsuky" hatte 2014 eine Hacking-Attacke gegen den südkoreanischen Versorger Korea Hydro and Nuclear Power Company unternommen. Später hatte die Gruppe immer wieder versucht, öffentliche Institutionen, Systeme für Kryptowährungen oder Behörden im Sicherheitsbereich anzugreifen.