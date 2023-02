Südkorea und NATO halten erste Gespräche zwischen Militärstäben ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die NATO haben in Seoul ihre ersten bilateralen Gespräche zwischen den Militärstäben geführt.Die ROK-NATO Military Staff Talks seien am Montag und Dienstag abgehalten worden, teilte der Vereinigte Generalstab (JCS) Südkoreas mit.Es handelt sich um regelmäßige Gespräche auf Ebene der Abteilungsleiter zur Verbesserung des Verständnisses der NATO für die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel und den gegenseitigen Austausch und die Zusammenarbeit.Das Treffen wurde ins Leben gerufen, nachdem sich beide Seiten anlässlich des Besuchs des südkoreanischen Generalstabschefs bei der NATO im November 2021 und des Südkorea-Besuchs des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses im vergangenen April auf die Notwendigkeit regelmäßiger Gespräche geeinigt hatten.Die Diskussionen wurden von Generalmajor Kim Su-kwang, Leiter der Abteilung des JCS für strategische Planung, und von Generalleutnant Francesco Diella von der italienischen Armee, Direktor der NATO-Abteilung für kooperative Sicherheit, geleitet.Die NATO-Delegation reiste am Dienstag in die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) an der innerkoreanischen Grenze.Diella sagte, der Besuch in Südkorea sei sehr bedeutungsvoll gewesen, da damit der Grundstein für die militärische Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der NATO gelegt worden sei.Die zweiten Gespräche sind nächstes Jahr in Belgien geplant.